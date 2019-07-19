Национальному парку «Припятский» выделили 345 тысяч рублей на вырубку поврежденных вредителями сосен

Решением Совета министров Национальный парк «Припятский» получит 345 тысяч рублей на финансирование затрат, связанных с проведением неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера.

Деньги пойдут на вырубку, вывоз и переработку сосновых насаждений, поврежденных стволовыми вредителями.

Деньги будут выделены из республиканского бюджета из средств, предусмотренных на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Национальный парк «Припятский» находится в ведении Управления делами президента.