В Беларуси разрабатывается новая генеральная схема развития придорожного сервиса

Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года. Действие нынешней генеральной схемы ограничивается 2020 годом.

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«Для новой генеральной схемы мы собрали все предложения инвесторов, исполкомов. Если на местах есть какая-то инициатива, желающие построить объекты, мы принимаем это к сведению и включаем их в генеральную схему, чтобы создать максимально комфортные условия для инвесторов», — сообщил на пресс-конференции 19 июля в Минске начальник управления развития автомобильных дорог ведомства Сергей Леончик.

Он отметил, что инвесторам требуется пройти довольно много процедур для получения разрешения на строительство, в том числе выделение земельного участка, необходимо владеть вопросами строительства, торговли, общественного питания, санитарных норм.

Вместе с тем, напомнил Леончик, для инвесторов предоставляется ряд льгот.

Общий объем инвестиции в придорожный сервис назвать сложно, отметил начальник управление, но для строительства объекта, включающего небольшую АЗС, объекты торговли и питания, необходимо вложить около 1 млн рублей, более комплексные и крупные объекты потребуют инвестиций в 3 млн рублей.

Сегодня на республиканских автомобильных дорогах работает 414 автозаправочных станций, 159 газозаправочных пунктов, 72 гостиницы, 45 моек, 101 охраняемая стоянка, 436 предприятий торговли, 586 пунктов питания и 74 пункта техобслуживания, 25 санитарно-гигиенических комплексов, включающих туалеты и душевые кабины.

По данным МАРТ, 55% всех объектов придорожного сервиса принадлежат Белкоопсоюзу и «Белнефтехиму», отмечает БелаПАН.