Tetra Pak начинает делать бумажные соломинки вместо пластиковых

Компания Tetra Pak объявила о том, что ее европейские клиенты начали пилотные тесты бумажных соломинок для напитков на своих производственных площадках. Tetra Pak стала первой компанией в упаковочной индустрии, представившей это решение на европейском рынке.

Соломинки из бумаги подлежат вторичной переработке вместе с остальной упаковкой.

Компания намерена опубликовать результаты разработок в области производства бумажных соломинок, чтобы поддержать отраслевое сотрудничество в поиске альтернатив одноразовым пластиковым трубочкам для напитков.

«Мы рады, что нам удалось разработать функциональные бумажные трубочки, соответствующие международным стандартам безопасности пищевых продуктов. Это важное событие в рамках нашей стратегии по созданию упаковки, полностью сделанной из растительного сырья. Этот шаг будет способствовать развитию циркулярной экономики с низким углеродным следом», — отметил президент и главный исполнительный директор Tetra Pak Адольфо Ориве.

По его словам, компания решила не подавать заявки на патенты: «Вместо этого мы хотим поделиться нашими разработками с широкой общественностью. Чтобы отрасль достигла совместной цели по развитию циркулярной экономики с низким уровнем выбросов, должно появиться как можно больше поставщиков бумажных трубочек. Мы призываем всех игроков рынка воспользоваться нашими разработками, чтобы уже в ближайшее время увеличить объемы производства нового экологичного решения».

Первая партия трубочек в рамках пилотного проекта будет ограниченной. В дальнейшем Tetra Pak планирует увеличить объемы их производства на специализированном заводе в Лиссабоне.