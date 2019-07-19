В Лельчицах заведующая и сторож тащили с фермы всё, что под руку попадалось

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Лельчицким РОВД проводится проверка по фактам хищений на молочно-товарной ферме ОАО «Звезда Полесья» в деревни Боровое. Под подозрение попали заведующая фермой и сторож.

Во время осмотра частного подворья 42-летней заведующей было обнаружено 347 кг зерна кукурузы, 332 кг комбикорма, 23 кг шрота, 60 кг сухого молока и 320 кг зерна тритикале, а также 20 литров дизельного биотоплива, 10 литров средства для мытья вымени коров и 7 литров моющего средства.

В сараях у 41-летнего сторожа также оказался целый склад — 364 кг комбикорма, 146 кг зерна тритикале, 100 кг сухого молока, 170 литров биотоплива, 104 кг удобрений и 28 литров моющего средства.

Заведующая призналась, что все обнаруженное было похищено с фермы, которой она руководит более восьми лет. Материальные ценности обычно вывозили по ночам на велосипеде или садовой тележке.

Похищенное изъято. Для вывоза пришлось привлекать грузовой транспорт. Сумму ущерба еще предстоит определить, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: кража Город: Лельчицы

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