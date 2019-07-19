В Лельчицах заведующая и сторож тащили с фермы всё, что под руку попадалось

Лельчицким РОВД проводится проверка по фактам хищений на молочно-товарной ферме ОАО «Звезда Полесья» в деревни Боровое. Под подозрение попали заведующая фермой и сторож.

Во время осмотра частного подворья 42-летней заведующей было обнаружено 347 кг зерна кукурузы, 332 кг комбикорма, 23 кг шрота, 60 кг сухого молока и 320 кг зерна тритикале, а также 20 литров дизельного биотоплива, 10 литров средства для мытья вымени коров и 7 литров моющего средства.

В сараях у 41-летнего сторожа также оказался целый склад — 364 кг комбикорма, 146 кг зерна тритикале, 100 кг сухого молока, 170 литров биотоплива, 104 кг удобрений и 28 литров моющего средства.

Заведующая призналась, что все обнаруженное было похищено с фермы, которой она руководит более восьми лет. Материальные ценности обычно вывозили по ночам на велосипеде или садовой тележке.