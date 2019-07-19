Литовские пункты пропуска 20 июля обновляют ПО. Возможны задержки с пересечением границы

/ Общество
Просмотров: 18

На границе Беларуси и Литвы 20 июля могут возникнуть проблемы с таможенным оформлением транспорта, предупреждает Государственный таможенный комитет.

С 09:00 до 18:30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов.

«Прием транспорта сопредельной стороной будет осуществляться неритмично», — говорится в сообщении ГТК.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Литва-граница

Другие материалы на эту тему:

Электронную очередь хотят запустить по всей границе Беларуси с Литвой

Электронную очередь хотят запустить по всей границе Беларуси с Литвой

Как работает система электронной очереди на границе с Литвой

Как работает система электронной очереди на границе с Литвой

Белорусский грибник на минуточку заскочил в Литву

Белорусский грибник на минуточку заскочил в Литву

Киркоров прошел белорусскую границу за 20 минут, фуры с оборудованием — за полтора часа

Киркоров прошел белорусскую границу за 20 минут, фуры с оборудованием — за полтора часа