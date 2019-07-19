Литовские пункты пропуска 20 июля обновляют ПО. Возможны задержки с пересечением границы

На границе Беларуси и Литвы 20 июля могут возникнуть проблемы с таможенным оформлением транспорта, предупреждает Государственный таможенный комитет.

С 09:00 до 18:30 в пунктах пропуска, расположенных на белорусско-литовской границе, не будут функционировать информационные системы в связи с проводимыми литовской стороной профилактическими работами по обновлению программных продуктов.