В Гомеле из магазина похищена инкассаторская сумка с деньгами

/ Происшествия
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Крупная сумма денег пропала в одном из магазинов города. Милиция просит помощи в установлении личности похитителя.

Деньги лежали в инкассаторской сумке, а сумка — в сейфе в служебном помещении.

В этой помещение проник пока неустановленный мужчина. Он обнаружил ключ от сейфа, открыл его, взял сумку с деньгами и вышел.

Кража случилась вечером 18 июля.

Если вы узнали человека на видео, владеете информацией по факту совершения кражи, сообщите об этом по телефонам: +375 232 607257, +375 232 603249 или 102.
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Тэги: кража Город: Гомель

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