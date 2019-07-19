В Гомеле из магазина похищена инкассаторская сумка с деньгами

Крупная сумма денег пропала в одном из магазинов города. Милиция просит помощи в установлении личности похитителя.

Деньги лежали в инкассаторской сумке, а сумка — в сейфе в служебном помещении.

В этой помещение проник пока неустановленный мужчина. Он обнаружил ключ от сейфа, открыл его, взял сумку с деньгами и вышел.

Кража случилась вечером 18 июля.

Если вы узнали человека на видео, владеете информацией по факту совершения кражи, сообщите об этом по телефонам: +375 232 607257, +375 232 603249 или 102.