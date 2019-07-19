Создана ассоциация университетов Беларуси и России

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Университеты Беларуси и России объединились в ассоциацию, сообщила пресс-служба Белорусского государственного университета.

Декларация о деятельности Ассоциации вузов Беларуси и России была подписана 18 июля в Санкт-Петербурге в рамках пленарного заседания Форума регионов двух стран. Документ подписали председатель Российского союза ректоров ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и и.о. председателя Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования ректор БГУ Андрей Король.

Деятельность ассоциации направлена на формирование общего образовательного и единого научно-технологического пространства Союзного государства и позволит координировать взаимодействие учреждений высшего образования двух стран по приоритетным направлениям, сообщает пресс-служба БГУ.

«Ассоциация станет диалоговой площадкой университетов для решения вопросов совместной подготовки кадров, проведения научных исследований, межкультурного общения студентов», — отметили в пресс-службе.

Деятельность ассоциации предполагает ежегодное проведение форума ректоров вузов Беларуси и России.
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Тэги: ассоциация университетов высшее образование Персона: Андрей Король Виктор Садовничий

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