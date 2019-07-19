В Минске тестируют новые электронные браслеты для осужденных

В уголовно-исполнительных инспекциях Московского и Октябрьского РУВД Минска тестируют новые системы электронного мониторинга и биометрической личности.

«Системы электронного мониторинга — это то, что мы привыкли называть электронными браслетами. Устройство, напоминающее смарт-часы, крепится на ногу, фиксируется специальным приспособлением и запускается. Браслет нельзя снять или перепрограммировать — он реагирует на все повреждения, вместе с тем не боится воды, пыли и высоких температур», — рассказал «На страже» замначальника УНИД МВД — руководитель отдела организации работы УИИ Сергей Аляшкевич.

К браслету прилагается смартфон для связи инспектора с осужденным. В смартфоне есть специальные сканеры, распознающие лицо и голос хозяина. Эта функция нужна, чтобы исключить передачу устройства другому лицу.

В тестировании на добровольной основе участвуют осужденные к ограничению свободы без направления в места отбытия наказания.

Система биометрической личности направлена на организацию контроля за подучетными и позволит отказаться от старого способа регистрации осужденных путем пометок в журнале — теперь это можно сделать при помощи отпечатка пальца. Программа сообщит инспектору, кто не явился в подразделение на «отметку» в положенное время.

«К сожалению, сейчас этот момент сотрудникам проконтролировать сложно, ведь иногда за день в инспекции должны побывать 300-400 человек», — отметил Аляшкевич.

Благодаря спутниковой связи система позволяет следить за перемещениями человека круглые сутки. Инспектор видит, где подучетный находится прямо сейчас, может посмотреть его маршрут за любой отрезок времени. Для каждого осужденного можно запрограммировать собственные параметры. Например, если подучетному запрещено посещать увеселительные заведения, то система среагирует на нарушение.