В Жлобинском районе грузовой поезд насмерть сбил мужчину

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Несчастный случай со смертельным исходом произошел днем 19 июля недалеко от железнодорожной станции Красный Берег в Жлобинском районе.

Грузовым поездом сообщением Гомель — Осиповичи смертельно травмирован местный житель, 1962 года рождения. Мужчину нашли возле пешеходного настила через железнодорожные пути, сообщает областное УВД.

Накануне, 18 июля, на железной дороге Беларуси произошли два подобных инцидента. На станции Озерище оршанского направления погиб минчанин 1972 года рождения, а на станции Молотковичи Пинского района — местный житель 1965 года рождения.
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Тэги: попал под поезд Город: Жлобин

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