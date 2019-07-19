Августа Милованова похоронят на Восточном кладбище

Прощание с народным артистом Беларуси Августом Миловановым состоится 20 июля на главной сцене Купаловского театра с 11:00 до 13:00.

Актер ушел из жизни 19 июля в возрасте 82 лет. Милованов будет похоронен на Восточном кладбище белорусской столицы.

Фото Купаловского театра

Соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси направил президент Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что ушел из жизни выдающийся актер современности, чье творчество получило всенародную любовь и уважение коллег.

«Врожденная интеллигентность, высочайший профессионализм и уникальная манера игры позволили создать ему в театре и кино сотни запоминающихся образов, являющихся неотъемлемой частью сокровищницы белорусского искусства. Он воспитал несколько поколений молодых артистов и стал примером самоотверженного служения Родине», — говорится в соболезновании.

Август Милованов родился 16 июня 1937 года в Сталинграде. В 1961 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в театрах Волгограда и Витебска. С 1962 года — в Купаловском театре. В 1989 году ему было присвоено звание народного артиста Беларуси. Ушел со сцены из-за проблем со здоровьем в 2012 году.

Известен также своими киноролями в фильмах «Бронзовая птица», «Государственная граница», «Вся королевская рать», «Люди на болоте», «Записки юного врача», сериале «Каменская».