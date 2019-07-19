Вооруженные силы Беларуси примут участие в Армейских международных играх-2019

Команда Вооруженных сил Беларуси примет участие в Армейских международных играх-2019, которые пройдут на территории десяти стран, в том числе Беларуси.

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В «АрМИ-2019» белорусские военнослужащие заявлены в 18 из 32 дисциплин: «Танковый биатлон», «Полевая кухня», «Верный друг», «Военно-медицинская эстафета», «Отличники войсковой разведки», «Десантный взвод», «Инженерная формула», «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Авиадартс», «Безопасная среда», «Безопасный маршрут», «Мастера артиллерийского огня», «Соколиная охота», «Уверенный прием», «Воин мира», «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда».

Соревнования пройдут на территории десяти стран — России, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Ирана, Индии, Монголии и Китая. Полигон под Брестом примет дисциплины «Снайперский рубеж» (соревнования снайперов) и «Полярная звезда» (соревнования подразделений специального назначения).

Церемония открытия Армейских международных игр-2019 состоится 3 августа в парке «Патриот» в городе Кубинка Одинцовского района Московской области.

Руководителем делегации Беларуси будет начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-майор Андрей Некрашевич.