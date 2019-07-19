Чернику из Беларуси не пропустили в Псковскую область

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Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область трех тонн белорусской черники.

По сообщению пресс-службы ведомства, 18 июля в фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели карантинный фитосанитарный контроль двух партий свежей черники, которая перевозилась в двух автотранспортных средствах.

Установлено «отсутствие фитосанитарных сертификатов на продукцию и иных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и фитосанитарную безопасность продукции».
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Тэги: черника Россельхознадзор Город: Псков

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