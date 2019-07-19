В отношении водителя, избившего битой доставщика пиццы, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по статье «Особо злостное хулиганство» возбуждено в отношении 33-летнего мужчины, который избил битой 21-летнего доставщика пиццы.

Инцидент случился 12 июля около семи часов вечера на улице Орловской в Минске. Между доставщиком пиццы, который ехал на «Дэу Матиз», и мужчиной на «Порше Кайен» во время движения произошел конфликт.

Кто кому не уступил дорогу, следствие разберется, однако водитель «Порше» посчитал себя ущемленным в правах — он достал биту и нанес молодому человеку не менее пяти ударов через открытое окно по телу и голове, причинив ему телесные повреждения.

Как сообщает Следственны комитет, в 2016 году подозреваемый был лишен права управления транспортным средством, а «Порше», на котором он ехал, ему не принадлежит.

Следователи просят очевидцев инцидента обратиться в Центральный РОСК по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 58/1 или по телефонам: +375 17 389-55-55, +375 17 335-08-49, +375 25 661-77-92.