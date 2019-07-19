Более 19 тысяч квартир построено в Беларуси в первом полугодии 2019-го

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В январе-июне 2019 года организациями всех форм собственности построено 19,3 тыс. квартир — это 1,7 млн  квадратных метров общей площади жилья, что на 1,5% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Как следует из данных Национального статистического комитета, для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 635,7 тыс. кв. м, или 37,3% общей площади.

С использованием господдержки построено 439,1 тыс. кв. м (на 6,2% больше, чем в январе-июне 2018 года).

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 545,4 тыс. кв. м общей площади жилья, или 32% общего ввода в стране.
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Тэги: жилищное строительство

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