Лукашенко освободил около двух тысяч человек по закону об амнистии

Президент подписал Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

Как сообщает пресс-служба президента, документ затронул осужденных за преступления, которые не относятся к тяжким и особо тяжким. Одно из новшеств данной амнистии в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности.

Амнистия в этом году коснулась и осужденных по «наркотической статье» №328. От наказания частично, сроком на один год, освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры за незаконный оборот наркотических средств. Несовершеннолетним срок отбывания наказания по этой статье сократили на два года.

В этот раз под амнистию не попадают осужденные за коррупционные преступления. Ранее таким осужденным уменьшали по амнистии наказание на год.

От уголовной ответственности освободят примерно шесть тысяч осужденных, из мест лишения свободы — порядка двух тысяч человек. Закон подлежит исполнению в течение девяти месяцев.