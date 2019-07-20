Facebook и Google отслеживают, какое порно смотрят пользователи

Открытие порносайтов в режиме инкогнито не поможет.

/ Техно
Просмотров: 673

Согласно новому исследованию компании Microsoft, Университета Карнеги-Меллона и Пенсильванского университета, Facebook, Google и Oracle отслеживают трафик почти 25 тысяч порносайтов и сохраняют информацию о пользователях, которые на них заходят.

Как пишет Business Insider, представители Microsoft и двух университетов использовали программу webXray, которая анализирует сайты на предмет того, отправляют ли они информацию о своих пользователях третьим сторонам. Оказалось, 93% изученных порносайтов передавали данные о своих пользователей другим компаниям.

Больше всего порносайтов контролирует Google — компания собирает информацию о пользователях 16,6 тыс. сайтов для взрослых. На втором месте — производитель программного обеспечения Oracle, который собирает данные посетителей 5,3 тыс. разных порносайтов, а Facebook отслеживает 2,2 тыс. подобных веб-страниц.

Авторы исследования пишут, что открытие порносайтов в режиме инкогнито не поможет — данные о подключении и персональная информация пользователя все равно сохранятся на сайте и будут переданы сторонним компаниям.

Пока точно неизвестно, с какой целью компании собирают информацию.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: webXray Facebook Google Oracle Microsoft порнография

Другие материалы на эту тему:

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

«Политическое решение». «Sputnik Беларусь» о блокировке своих страниц в Facebook

Стало известно, какое порно ищут белорусы

Стало известно, какое порно ищут белорусы

Google рассказал, чем интересовались белорусы в 2016 году

Google рассказал, чем интересовались белорусы в 2016 году

Белорусский стартап kuku.io удостоен гранта Microsoft

Белорусский стартап kuku.io удостоен гранта Microsoft