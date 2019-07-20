Facebook и Google отслеживают, какое порно смотрят пользователи

Согласно новому исследованию компании Microsoft, Университета Карнеги-Меллона и Пенсильванского университета, Facebook, Google и Oracle отслеживают трафик почти 25 тысяч порносайтов и сохраняют информацию о пользователях, которые на них заходят.

Как пишет Business Insider , представители Microsoft и двух университетов использовали программу webXray, которая анализирует сайты на предмет того, отправляют ли они информацию о своих пользователях третьим сторонам. Оказалось, 93% изученных порносайтов передавали данные о своих пользователей другим компаниям.

Больше всего порносайтов контролирует Google — компания собирает информацию о пользователях 16,6 тыс. сайтов для взрослых. На втором месте — производитель программного обеспечения Oracle, который собирает данные посетителей 5,3 тыс. разных порносайтов, а Facebook отслеживает 2,2 тыс. подобных веб-страниц.

Авторы исследования пишут, что открытие порносайтов в режиме инкогнито не поможет — данные о подключении и персональная информация пользователя все равно сохранятся на сайте и будут переданы сторонним компаниям.

Пока точно неизвестно, с какой целью компании собирают информацию.