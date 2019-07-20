На чердаке слонимской библиотеки нашли фрагменты костей
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Строители выполняли ремонтные работы в чердачном помещении Слонимской районной библиотеки имени Якуба Коласа и обнаружили фрагменты костей, а также документов времен российской оккупации.
По сообщению Следственного комитета, место осмотрели следователи и эксперты. Они изъяли фрагменты костей и документов конца XIX-начала XX веков.
Назначено проведение судебно-криминалистической экспертизы для установления принадлежности костных останков и их давности.