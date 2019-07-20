Почти 20 тысяч москвичей митингуют за допуск на выборы кандидатов от оппозиции

Согласно данным проекта «Белый счетчик», который подсчитывает число участников на акциях протеста, на митинг «За допуск на выборы» в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли 17 700 человек.

Митинг начался в 14 часов по Москве проспекте Академика Сахарова. Поводом стал недопуск ряда оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Акция согласована с властями.

К 15:00 на территорию митинга #ЗаДопускНаВыборы на пр-те Ак.Сахарова пришли 17,7 тыс. участников. #ДОПУСКАЙ







Основная часть людей из-за рамок прошла через рамки. Полиция перестала замедляет пропуск.







Со сцены слышно выступление А.Навального.



#БелыйСчётчик — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) July 20, 2019

Ранее «Белый счетчик» сообщал, что полиция задерживает проход людей через рамки на территорию проведения митинга. Об этом же со сцены заявил муниципальный депутат Константин Янкаускас. Он призвал правоохранителей пропустить всех желающих через рамки. Московский главк МВД опроверг информацию о том, что полиция намерено затрудняла допуск граждан.