Проспект Победителей перекроют 21 июля. Как пойдет транспорт?

/ Общество
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В воскресенье пройдет «Альфа-Банк Минск Триатлон 2019».

По информации пресс-службы Мингорисполкома, с 8:20 до 11:00 временно запретят движение всех видов транспорта по проспекту Победителей (в одном направлении): на участке от улицы Немига до перекрестка с улицей Парковой.

Например, автобусы №1 и №119С со стороны ж/д вокзала поедут через Городской Вал и Тимирязева. Автобусы №69 — через Городской Вал, Тимирязева и пр. Пушкина. Троллейбусные маршруты № 10, 39, 77 сократят со стороны проспекта Пушкина до остановки «2-е кольцо».

Изменения затронут еще около двух десятков маршрутов. Информация доступна на сайте организации «Столичный транспорт и связь».
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Тэги: триатлон Альфа-Банк Мингорисполком проспект Победителей Город: Минск

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