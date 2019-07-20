Навальный пригрозил привести митингующих к мэрии Москвы

Алексей Навальный, выступая на митинге за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, обратился с ультиматумом к властям Москвы.

Фото: kommersant.ru

«Если за неделю не зарегистрируют оппозиционеров на выборах в Мосгордуму, то в следующую субботу выйдем к мэрии,— заявил он.— Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права», цитирует «Коммерсант» .

Окончательные данные #БелыйСчётчик :



• Участвовать в митинге #ЗаДопускНаВыборы пришли 22,5 тыс.чел.



• В максимуме (около 15:15) на территории митинга находилось более 20,5 тыс.чел.







Спасибо волонтёрам и всем неравнодушным москвичам! #ДОПУСКАЙ pic.twitter.com/MKQinw4bzN — #БелыйСчётчик (@WhiteCounter) July 20, 2019

Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина.