Навальный пригрозил привести митингующих к мэрии Москвы

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Алексей Навальный, выступая на митинге за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, обратился с ультиматумом к властям Москвы.

Фото: kommersant.ru

«Если за неделю не зарегистрируют оппозиционеров на выборах в Мосгордуму, то в следующую субботу выйдем к мэрии,— заявил он.— Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права», цитирует «Коммерсант».

Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина.
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Тэги: российская оппозиция Мосгордума Персона: Алексей Навальный Город: Москва

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