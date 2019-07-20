Навальный пригрозил привести митингующих к мэрии Москвы
Алексей Навальный, выступая на митинге за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму, обратился с ультиматумом к властям Москвы.
«Если за неделю не зарегистрируют оппозиционеров на выборах в Мосгордуму, то в следующую субботу выйдем к мэрии,— заявил он.— Я здесь вижу людей, и я не позволю игнорировать их права», цитирует
Мосгоризбирком отказался зарегистрировать 57 кандидатов в депутаты Мосгордумы, в том числе Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина, Александра Соловьева и Илью Яшина.