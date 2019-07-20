Брестское «Динамо» вновь стало лидером чемпионата Беларуси

Брестское «Динамо» вернулось на первую строку турнирной таблицы чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

20 июня в Бресте в матче 16-го тура «Динамо» обыграло жодинское «Торпедо-БелАЗ» — 4:1 (Кики, 23, Милевский, 69, Юзепчук, 87, Хобленко, 94+ — Обрадович, 7).

После этого матча «Динамо» набрало 39 очков и теперь на два очка опережает борисовский БАТЭ, который свой матч 16-го тура против могилевского «Дняпро» перенес на 30 октября.

В других матчах 16-го тура зафиксированы такие результаты: «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Слуцк» — 0:1, «Неман» (Гродно) — «Гомель» — 1:1, «Городея» — «Ислочь» — 1:2.

21 июля будет сыгран матч «Витебск» — «Минск». Остальные матчи перенесены на 30 октября: «Дняпро» — БАТЭ, «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Минск) и «Торпедо» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск).