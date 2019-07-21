В Минске завершилась Сбербанкиада

В Минске завершилась XIII Летняя международная Сбербанкиада — корпоративный спортивный турнир сотрудников Группы Сбербанк.

В соревнованиях, которые проходили с 15 по 20 июля, приняли участие более 2000 сотрудников Сбербанка из России, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Чехии, Австрии, Сербии, а также дочерних предприятий «Сбербанка».

Спортсмены разыграли 40 комплектов медалей в 12 видах спорта, среди которых мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, кроссфит, теннис, настольный теннис, бадминтон, плавание, бег, шахматы и сквош, а также комплект наград за командный квест.

Победу в соревнованиях одержала команда центрального аппарата, на второй строчке команда Среднерусского банка, на третьем месте — Московского.

Первая летняя Сбербанкиада прошла в Сочи в 2001 году.