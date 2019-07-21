Не менее 40% минчан планируется вакцинировать от гриппа в этом году

В Минске началась подготовка к кампании по вакцинации против гриппа в 2019 году.

Как сообщил комитет по здравоохранению Мингорисполкома, в ходе кампании 2019 года планируется привить против гриппа не менее 40% населения столицы, в том числе 32% из групп риска за счет бюджетных источников финансирования.

Ежегодно на долю ОРИ и гриппа приходится более 98% регистрируемых в Минске инфекционных заболеваний, отмечает БелаПАН.

В ходе предыдущей кампании в сентябре-ноябре 2018 года вакцинировано против гриппа 40,5% жителей столицы (более 728,6 тысячи человек).

Данные о заболеваемости гриппом и ОРИ среди привитого и непривитого населения в период активизации респираторных вирусов сезона 2018-2019 года показали высокую эффективность иммунизации. Индекс эффективности составил 16,8, то есть заболеваемость гриппом среди привитых лиц в 16,8 раза ниже заболеваемости непривитых.

Предотвращенный экономический ущерб оценивается в 9,9 млн долларов в эквиваленте. На каждый вложенный доллар получена прибыль в 8,7 доллара, подчеркнули медики.