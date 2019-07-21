Под Минском насмерть сбили велосипедистку

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ДТП случилось под Минском 21 июля примерно в 00:20 на автодороге М-1 вблизи поселка Михановичи.

По предварительным данным, женщина на велосипеде переезжала дорогу, не убедившись в отсутствии транспортных средств, и была сбита автомобилем «Хёндэ» под управлением 37-летнего минчанина.

От полученных травм 44-летняя женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба МВД. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Тэги: ДТП велосипедистка

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