Белорусского стендапера не впустили в Украину из-за выступления в Крыму

19 и 20 июля в Киеве планировались выступления популярного белорусского стендапера Ивана Усовича, однако концерты пришлось отменить, хотя все билеты были проданы.

Украинские пограничники не впустили Усовича в страну, сообщает Страна.ua.

Дело в том, что в сентябре 2016 года Усович и другие стендаперы выступали в Симферополе. Украина считает Крым временно оккупированной территорией и признает нарушением закона посещение Крыма, если въезд на полуостров осуществлялся не через украинскую границу.

По аналогичной причине в феврале 2016 года было отказано во въезде в Украину популярному белорусскому певцу Максу Коржу.