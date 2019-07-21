«Говорит Москва»: умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

О кончине президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова сообщила российская радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Беларусь, 27 апреля 2012 года

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», — рассказал Рубаев.

О смерти Бердымухамедова также сообщил telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах. Он ссылается на неназванную туркменскую оппозицию.

YouTube-канал «Свободный Туркменистан» сообщает, что президент скончался 20 июля во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Гурбангулы Бердымухамедову 62 года. Президентом Туркменистана он стал в декабре 2006 года после смерти Туркменбаши — Сапармурата Ниязова.