В аквапарке «Лебяжий» чуть не утонул четырехлетний мальчик

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Чрезвычайное происшествие в минском аквапарке «Лебяжий», где сегодня около полудня чуть не утонул маленький мальчик.

Один из спасателей аквапарка заметил, что тонет маленький ребенок. Спасатель нырнул и достал его из воды. На месте мальчику была оказана первая помощь, после чего ребенка госпитализировали.

Мальчик и его мама приехали из Могилева. Ребенок находился в детской аквазоне, откуда незаметно для мамы перешел в большой бассейн и оказался на глубине. Спасательного жилета на мальчике не было.

На месте инцидента работают следователи. Проверку проводит Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

 

 

Фото Следственного комитета
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Тэги: пострадал ребенок аквапарк Лебяжий Город: Минск

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