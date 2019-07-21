В аквапарке «Лебяжий» чуть не утонул четырехлетний мальчик

Чрезвычайное происшествие в минском аквапарке «Лебяжий», где сегодня около полудня чуть не утонул маленький мальчик.

Один из спасателей аквапарка заметил, что тонет маленький ребенок. Спасатель нырнул и достал его из воды. На месте мальчику была оказана первая помощь, после чего ребенка госпитализировали.

Мальчик и его мама приехали из Могилева. Ребенок находился в детской аквазоне, откуда незаметно для мамы перешел в большой бассейн и оказался на глубине. Спасательного жилета на мальчике не было.

На месте инцидента работают следователи. Проверку проводит Центральный (г. Минска) районный отдел Следственного комитета.

Фото Следственного комитета