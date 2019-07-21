Посольство Туркменистана в России опровергло информацию о смерти Бердымухамедова

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Посольство Туркменистана в России назвало не соответствующими действительности сообщения о кончине президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает РИА АПРАЛ.

Фото turkmenistan.gov.tm

Ранее со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Бердымухамедов скончался 20 июля от острой почечной недостаточности.

По официальным данным, с 15 июля Бердымухамедов находится в отпуске.

Сайт президента Туркменистана сообщал, что в первый день отпуска Бердымухамедов закончил работу на 11-м томом энциклопедии «Лекарственные растения Туркменистана» и со своим внуком Керимом сочинил некое музыкальное произведение.

Сегодня же сайт президента Туркменистана опубликовал поздравления Бердымухамедова медицинским работникам с их профессиональным праздником.
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Тэги: Туркменистан Персона: Гурбангулы Бердымухамедов

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