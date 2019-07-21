Посольство Туркменистана в России опровергло информацию о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России назвало не соответствующими действительности сообщения о кончине президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает
Ранее со ссылкой на неофициальные источники сообщалось, что Бердымухамедов скончался 20 июля от острой почечной недостаточности.
По официальным данным, с 15 июля Бердымухамедов находится в отпуске.
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