В Вороновском районе насмерть сбили велосипедистку. Водитель скрылся

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ДТП со смертельным исходом случилось около шести часов вечера 21 июля в Вороновском районе — автомобиль насмерть сбил велосипедистку 1961 года рождения.

Это произошло на восьмом километре дороги Вороново — Новиянка возле деревни Ковалевщина. Велосипедистка двигалась в попутном направлении. Водитель скрылся с места происшествия.

Для поиска автомобиля и его водителя в нескольких районах вводился план «Перехват», который сработал уже через час. Разыскиваемый автомобиль был обнаружен на объездной дороге возле поселка Вороново — водитель бросил свой «Фольксваген» на СТО и скрылся.

Чуть позже был найден и водитель — житель одной из деревень Вороновского района 1983 года рождения. У мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сегодня это уже второе смертельное ДТП с участием велосипедистов. В ночь на 21 июля под Минском вблизи поселка Михановичи также насмерть сбили 44-летнюю велосипедистку.
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Тэги: ДТП велосипедистка Город: Вороново

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