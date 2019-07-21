Пять партий, по данным экзит-полов, прошли в Верховную Раду Украины

Завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах в Украине.

Депутаты избирались по пропорционально-мажоритарной системе. На избирательных участках за пределами страны голосование проходило только по партийным спискам.

Всего на места в парламенте претендовало 22 партии.

По данным последних социологических опросов, а также экзит-полов (опросы на выходе с избирательных участков) пятипроцентный порог прохождения в парламент преодолевают пять политических структур: «Слуга народа» действующего президента Украины Владимира Зеленского, «Оппозиционная платформа — За жизнь», объединившая силы оппозиционных политиков Юрия Бойко, Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука (кум президента РФ Владимира Путина); партия «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко; «Европейская Солидарность» экс-президента Петра Порошенко и партия «Голос» вокалиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

В посольстве Украины в Минске в выборах приняло участие 595 человек, сообщила БелаПАН глава избирательной комиссии Оксана Врублевская. Сейчас идет подсчет голосов.