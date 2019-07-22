Туркменские дипломаты опровергают слухи о смерти Бердымухамедова

В минувшие выходные появились слухи о смерти 62-летнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В посольстве Туркменистана в Бишкеке эти слухи опровергли, передает kg.akipress.org . Ранее это сделали в диппредставительстве этой страны в Москве.

Туркменская служба «Радио Свобода» 20 июля также получила сообщения о смерти туркменского лидера, однако попытки подтвердить или опровергнуть их так и не увенчались успехом, сообщили в редакции.

В итоговой программе «Ватан» туркменского государственного телевидения были показаны кадры с президентом. Эти съемки сделаны несколько дней назад.

Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти автократичного лидера Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жесткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул «покровитель всех туркмен».

В последние несколько месяцев появляются слухи о тяжелой болезни туркменского лидера, он регулярно исчезает из поля зрения публики на длительное время.