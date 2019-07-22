Туркменские дипломаты опровергают слухи о смерти Бердымухамедова
В минувшие выходные появились слухи о смерти 62-летнего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
В посольстве Туркменистана в Бишкеке эти слухи опровергли, передает
Туркменская служба
В итоговой программе «Ватан» туркменского государственного телевидения были показаны кадры с президентом. Эти съемки сделаны несколько дней назад.
Гурбангулы Бердымухамедов пришел к власти после смерти автократичного лидера Сапармурада Ниязова в декабре 2006 года. С тех пор в стране установилась жесткая диктатура и культ личности Бердымухамедова, которому присвоен титул «покровитель всех туркмен».
В последние несколько месяцев появляются слухи о тяжелой болезни туркменского лидера, он регулярно исчезает из поля зрения публики на длительное время.