Моряк-моторист погиб на украинском судне у берегов Мавритании

На борту траулера «Иван Голубец» 20 июля вспыхнул пожар. В момент возгорания на борту судна находилось 90 человек — граждане Украины и России.

Источник: dumskaya.net

По словам членов экипажа, также есть пострадавшие, передает «Думская» .

Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Маршал Крылов».

«Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда, было решено организовать спасательную операцию с помощью других траулеров, ведущих промысел в этом районе… Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку», — рассказал очевидец происшествия.

По его словам, судно выгорело практически полностью. Восстановлению оно, скорее всего, не подлежит. На нем находилось дизельное топливо и полный трюм рыбной продукции.

«Владелец (или фрахтователь — юридический статус судна не очень понятен) заявил, что все убытки будут покрыты за счет экипажа», — говорится в сообщении.

Траулер «Иван Голубец» — это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству. Он ходил под грузинским флагом.