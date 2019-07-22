Против членов комиссии применили газ на избирательном участке в Запорожье

В Запорожье трое мужчин распылили неустановленное вещество в окно одного из избирательных участков во время подсчета голосов избирателей членами комиссии.

В результате всех присутствующих в помещении вывели на улицу, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье «хулиганство». Начато досудебное расследование.

Согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия «Слуга народа» набирает 44,2% голосов, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,8%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.