Против членов комиссии применили газ на избирательном участке в Запорожье

/ Мир
Просмотров: 138

В Запорожье трое мужчин распылили неустановленное вещество в окно одного из избирательных участков во время подсчета голосов избирателей членами комиссии.


Украинцы выбирают новый парламент. Как проходит голосование в Минске

В результате всех присутствующих в помещении вывели на улицу, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье «хулиганство». Начато досудебное расследование.

Согласно окончательным данным Национального экзитпола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия «Слуга народа» набирает 44,2% голосов, «Оппозиционная платформа — За життя» — 11,4%, «Европейская солидарность» — 8,8%, «Батькивщина» — 7,4%, «Голос» — 6,5%.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: парламентские выборы выборы в Украине Слуга народа Батькивщина Город: Запорожье

Другие материалы на эту тему:

Украинцы выбирают новый парламент. Как проходит голосование в Минске

Украинцы выбирают новый парламент. Как проходит голосование в Минске

Инициатива Зеленского о новом формате переговоров — часть парламентской кампании

Инициатива Зеленского о новом формате переговоров — часть парламентской кампании

Лукашенко поменял Порошенко на Зеленского еще 4 апреля

Лукашенко поменял Порошенко на Зеленского еще 4 апреля

Теперь официально. Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом

Теперь официально. Зеленский победил Порошенко с трехкратным отрывом