Видеофакт. Десятки журналистов и демонстрантов избили неизвестные в Гонконге

По меньшей мере 36 человек, включая сотрудников СМИ, получили травмы после столкновений с людьми, вооруженными палками, на станции метро Yuen Long.

Как сообщает RTHK , вооруженная палками группа людей напала на митингующих, которые возвращались на метро после массовой акции протеста из центра города.

A live video clip shows passengers on board a train screaming in fear as a group of armed men in white wave their rods at them at Yuen Long MTR station. pic.twitter.com/0htLQeKErF — Stella Lee (@StellaLeeHKnews) July 21, 2019

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами.

Нападение совершила группа людей в белых футболках. На момент прибытия полиции на место происшествия подозреваемые в нападении скрылись. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как на людей нападали и внутри поезда, стоявшего на станции в метро.

Another video clip circulated online shows the men in white beat up a man in black - the colour usually wears by #extraditionbill protesters- before some of them attack the reporters witnessing the assault. pic.twitter.com/ga7PzmE4Iz — Stella Lee (@StellaLeeHKnews) July 21, 2019

В воскресенье, 21 июля, в Гонконге прошла акция протеста против закона об экстрадиции. Протестующие закидали яйцами офис канцелярии центрального правительства Китая, а также раскрасили краской из баллончиков здания отделения и полиции краской.

Массовые акции в поддержку демократии начались в июне 2019 года из-за планов властей принять законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать жителей Гонконга материковому Китаю, где за некоторые преступления предусмотрена смертная казнь. 1 июля протестующие вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента. Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг. Власти специального административного района отозвали законопроект под давлением общественности.