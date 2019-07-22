Видеофакт. Десятки журналистов и демонстрантов избили неизвестные в Гонконге

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По меньшей мере 36 человек, включая сотрудников СМИ, получили травмы после столкновений с людьми, вооруженными палками, на станции метро Yuen Long.

Как сообщает RTHK, вооруженная палками группа людей напала на митингующих, которые возвращались на метро после массовой акции протеста из центра города.

Один из пострадавших находится в критическом состоянии, четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами.

Нападение совершила группа людей в белых футболках. На момент прибытия полиции на место происшествия подозреваемые в нападении скрылись. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как на людей нападали и внутри поезда, стоявшего на станции в метро.

В воскресенье, 21 июля, в Гонконге прошла акция протеста против закона об экстрадиции. Протестующие закидали яйцами офис канцелярии центрального правительства Китая, а также раскрасили краской из баллончиков здания отделения и полиции краской.

Массовые акции в поддержку демократии начались в июне 2019 года из-за планов властей принять законопроект об экстрадиции, который позволил бы выдавать жителей Гонконга материковому Китаю, где за некоторые преступления предусмотрена смертная казнь. 1 июля протестующие вышли на улицы, перекрыли ряд магистралей и прорвались в здание парламента. Они захватили зал заседаний и вывесили британский колониальный флаг. Власти специального административного района отозвали законопроект под давлением общественности.
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Тэги: Китая демонстранты титушки Город: Гонконг

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