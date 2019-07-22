В Петрозаводске встретились главы центробанков Беларуси и России

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия рассмотрели руководители центральных банков Беларуси и России Павел Каллаур и Эльвира Набиуллина на 51-м заседании межбанковского валютного совета.

По сообщению пресс-службы Нацбанка, заседание прошло в столице Карелии 19-20 июля.

«Участники встречи рассмотрели экономическую ситуацию и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2019 году, обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности центральных банков Беларуси и России», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель Центробанка России Набиуллина в июне заявила, что с Беларусью ведутся переговоры о создании единой валюты, но пока они находятся на начальной стадии. Заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц косвенно подтвердил журналистам, что вопрос о создании единой валюты с Россией обсуждается.