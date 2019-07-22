По делу о двойном убийстве в Осиповичах задержали невиновных

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Утром 13 июля в райцентре нашли тела 26-летнего и 49-летнего мужчин с огнестрельными ранениями.


Двойное убийство в Осиповичах: застрелены дядя и племянник

По сообщению СК, первоначально по подозрению в убийстве задержали двоих местных жителей, но их отпустили после получения объективных данных о непричастности к преступлению.

Позже сотрудники «Алмаз» задержали новых подозреваемых. Это ранее судимые мужчины 1977 и 1980 годов рождения. Также задержан брат одного из подозреваемых, которого проверяют на причастность к пособничеству.
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Тэги: двойное убийство Город: Осиповичи

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