По делу о двойном убийстве в Осиповичах задержали невиновных

Утром 13 июля в райцентре нашли тела 26-летнего и 49-летнего мужчин с огнестрельными ранениями.

По сообщению СК, первоначально по подозрению в убийстве задержали двоих местных жителей, но их отпустили после получения объективных данных о непричастности к преступлению.

Позже сотрудники «Алмаз» задержали новых подозреваемых. Это ранее судимые мужчины 1977 и 1980 годов рождения. Также задержан брат одного из подозреваемых, которого проверяют на причастность к пособничеству.