В Минске появились полчища крылатых муравьев

В природе не существует такого отдельного вида как муравьи с крыльями. Насекомые отращивают их на время брачного периода.

Как пояснил заведующий лабораторией наземных беспозвоночных животных ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» Олег Прищепчик, это ежегодный цикл, который будет продолжаться примерно по август, передает TUT.by .

«Когда после дождя наступает такая "парная" солнечная погода, крылатые муравьи — оплодотворенные самки и самцы — разлетаются на новые территории. Причем это не постепенный, а массовый вылет: муравьи выходят сотнями и тысячами одномоментно. Потом на несколько дней-неделю это может прекратиться до следующего благоприятного периода. Чем чаще станет происходить смена температур, тем чаще они будут роиться», — объяснил он.

Как правило, мы видим на городских улицах черных садовых муравьев, которые могут поселиться на газонах или дачных участках, предпочитая почву или сгнившую древесину. Эти насекомые не кусаются и не предоставляют угрозы для человека.

После того, как муравьи найдут себе подходящее место для жизни, самка и самцы откусят себе крылья и продолжат свое существование уже бескрылыми.