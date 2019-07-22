Под Барановичами погибла пассажирка микроавтобуса

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Авария с участием 31-летнего водителя из Узбекистана произошла 21 июля на трассе М1 Брест — Минск — граница РФ.

По сообщению областной ГАИ, 31-летний гражданин Узбекистана двигался на Volkswagen Caravelle с прицепом в направлении Бреста. На 187-м километре дороги он съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось. Предварительно, авария произошла из-за технической неисправности рулевого управления.

В результате ДТП 55-летняя пассажирка скончалась на месте. Водителя госпитализировали.
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Тэги: микроавтобус ДТП со смертельным исходом Беларусь-Узбекистан Город: Барановичи

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