Белорусы выиграли две золотые и две серебряные медали на юниорском ЧЕ по легкой атлетике

Соревнования проходят в Швеции.

Золотые медали завоевали Никита Коляда в ходьбе на 10 км и Олег Томашевич — в толкании ядра.

В эстафете 4 х 400 м белорусская четверка в составе Екатерины Живаевой, Астерии Лимай, Валентины Чимбор и Алины Лучшевой стали вторыми с результатом 3 мин. 37,06 сек. Девушки установили новый национальный рекорд среди юниоров на этой дистанции.

Марк Можейко взял «серебро» в секторе для тройного прыжка с результатом 16 м 22 см.