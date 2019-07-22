Белорусы выиграли две золотые и две серебряные медали на юниорском ЧЕ по легкой атлетике

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Соревнования проходят в Швеции.

Золотые медали завоевали Никита Коляда в ходьбе на 10 км и Олег Томашевич — в толкании ядра.

В эстафете 4 х 400 м белорусская четверка в составе Екатерины Живаевой, Астерии Лимай, Валентины Чимбор и Алины Лучшевой стали вторыми с результатом 3 мин. 37,06 сек. Девушки установили новый национальный рекорд среди юниоров на этой дистанции.

Марк Можейко взял «серебро» в секторе для тройного прыжка с результатом 16 м 22 см.
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Тэги: легкая атлетика толкание ядра Беларусь-Швеция Персона: Никита Коляда Олег Томашевич

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