Лукашенко выразил поддержку политике Башара Асада

Беларусь посещает заместитель премьер-министра — министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид аль-Муаллем. 22 июня с ним встретился Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Белорусский лидер отметил, что очень внимательно следит за ситуацией в Сирии. «Мы всегда, с первых дней сирийского конфликта, были на стороне сирийского народа, на стороне вашего президента. Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что в отношениях Беларуси и Сирии нет закрытых тем. «Мы готовы сделать всё, на что способна Беларусь. В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь», — сказал глава государства.

Валид аль-Муаллем передал Лукашенко и белорусскому народу благодарность от президента Сирии Башара Асада «за поддержку страны в этот сложный для нее период».