Лукашенко: Беларусь готова усилить политический диалог с Евросоюзом

Беларусь готова к усилению диалога с Евросоюзом. Об этом заявил Александр Лукашенко 22 июля на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин по случаю окончания ее дипломатической миссии.

Фото пресс-службы президента Беларуси

«Нет сегодня препятствий для того, чтобы усиливать диалог не только по экономическим, но и политическим вопросам, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Беларусь к этому готова. Давайте будем в этом направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких политических кампаний у вас или у нас».

Лукашенко подчеркнул, что в последние годы отношения между Беларусью и ЕС развиваются наиболее эффективно.

В свою очередь Викторин отметила, что за последние несколько лет Беларуси и Евросоюзу «удалось построить доверительные отношения друг с другом».

«Между нами происходит открытый диалог как по политическим темам, так и по экономическим, а также по специфическим, отдельным вопросам, таким как торговля, таможенные вопросы и так далее», — заявила глава представительства ЕС.