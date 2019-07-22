Видеофакт. Киевлянина прилюдно убили возле кафе
В Славутиче Киевской области злоумышленники напали на 34-летнего Юрия Булата и зарезали его. Мужчина скончался от полученных травм на месте инцидента.
Юрий приехал из Киева в Славутич, чтобы проголосовать на парламентских выборах, и отдыхал в одном из кафе. К нему стали приставать злоумышленники. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из хулиганов достал нож и ударил им пострадавшего в горло, перерезав сонную артерию, сообщает РИА
Правоохранителям удалось задержать двоих нападавших. Место нахождения третьего неизвестно. По украиснким законам умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.