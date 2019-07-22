Видеофакт. Киевлянина прилюдно убили возле кафе

/ Мир
Просмотров: 1382

В Славутиче Киевской области злоумышленники напали на 34-летнего Юрия Булата и зарезали его. Мужчина скончался от полученных травм на месте инцидента.

Юрий приехал из Киева в Славутич, чтобы проголосовать на парламентских выборах, и отдыхал в одном из кафе. К нему стали приставать злоумышленники. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из хулиганов достал нож и ударил им пострадавшего в горло, перерезав сонную артерию, сообщает РИА «Мелитополь».

Правоохранителям удалось задержать двоих нападавших. Место нахождения третьего неизвестно. По украиснким законам умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Украина ножевое ранение убийство Персона: Юрий Булат Город: Славутич

Другие материалы на эту тему:

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

Дело об убийстве Метельского. След ФСБ и выбивание полумиллионного долга

Дело об убийстве Метельского. След ФСБ и выбивание полумиллионного долга

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор