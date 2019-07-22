Видеофакт. Киевлянина прилюдно убили возле кафе

В Славутиче Киевской области злоумышленники напали на 34-летнего Юрия Булата и зарезали его. Мужчина скончался от полученных травм на месте инцидента.

Юрий приехал из Киева в Славутич, чтобы проголосовать на парламентских выборах, и отдыхал в одном из кафе. К нему стали приставать злоумышленники. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из хулиганов достал нож и ударил им пострадавшего в горло, перерезав сонную артерию, сообщает РИА «Мелитополь» .

Правоохранителям удалось задержать двоих нападавших. Место нахождения третьего неизвестно. По украиснким законам умышленное убийство наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным заключением.