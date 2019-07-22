Минчанка одолжила более 250 000 долларов и не отдает. Кредиторы пошли в милицию

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На протяжении четырех лет под предлогом развития бизнеса минчанка одалживала деньги у друзей, однокурсников, бывших коллег, родственников, а также у коммерческих предприятий, которые предоставляют займы.

Женщина занималась продажей текстильной продукции и одежды, однако бизнес не приносил прибыли. Одолженные средства чаще всего тратились на личные нужды — новые автомобили, отдых за границей, сообщает пресс-служба МВД.

Бизнес-вумен брала взаймы разные суммы — от 1 до 60 тысяч долларов. На займы оформлялись расписки и договора. Иногда женщина обещала вернуть долг с процентами.

Но после получения денег минчанка, чаще всего, прерывала всякие отношения с кредитором. И уже в мае 2017 года в милицию начали поступать заявления.

Уже установлено более 20 потерпевших от мошеннических действий. Оперативники предполагают, что фигурантка может быть причастна еще к ряду аналогичных преступлений в столице.

Материалы проверки из Первомайского РОВД переданы в Первомайский (г. Минска) райотдел Следственного комитета.

 
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Тэги: мошенничество Город: Минск

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