Китайский бренд готовит смартфон с рекордным разрешением камеры

Дочернее подразделение Xiaomi, компания Redmi, выпустила тизер своего смартфона с 64-мегапиксельной камерой.

Фото: Redmi

Вполне возможно, что новая модель Redmi станет первым в мире смартфоном с 64-мегапиксельной камерой, опередив конкурентов, пишет GizmoChina .

Тизер представляет собой изображение кота и четкие детали вокруг его глаза. К сожалению, это все, что мы получили от официального тизера.

Выпуск подобного смартфона был бы большим шагом для бренда, который недавно отделился от Xiaomi. Говорят, что и Realme, и Samsung работают над гаджетами с таким же модулем камеры, но их запуск ожидается в конце этого года.