Беларусь и Россия перейдут к единым отраслевым рынкам

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Стороны уже выработали общие подходы к работе, согласно которым «дорожные карты» должны быть подготовлены к ноябрю. К середине 2020 года предполагается выйти на унифицированное законодательство, а с 2021-го — начать работу отраслевых рынков по единым правилам.

Предприятие, независимо от того, зарегистрировано ли оно на территории Беларуси или России, будет функционировать на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем, заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

В конце 2018 года Минск и Москва договорились создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции. С белорусской стороны ее возглавил Крутой.
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Тэги: Беларусь-Россия транспортная отрасль нефтегазовая сфера Персона: Дмитрий Крутой

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