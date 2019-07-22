БГУ объявил стоимость обучения на новый учебный год

Белорусский государственный университет объявил стоимость обучения для первокурсников на учебный год-2019/2020.

Стоимость обучения на дневной форме выросла и колеблется от 2636 (2354 рублей — в прошлом году) на факультете философии и социальных наук до 4183 (3575) рублей на факультете международных отношений.

Обучение на механико-математическом факультете будет стоить 2994 рубля; факультете прикладной математики и информатики — 3349; радиофизики и компьютерных технологий — 2994 и 3349 в зависимости от специальности; журналистики — 3642 и 3870; философии и социальных наук — 2636, 2994 и 3642; филологическом — 2636, 3514 и 4091 (восточная филология); юридическом — 3642 (политология) и 4183; международных отношений — 4022, 4091 и 4183 (международное право); социокультурных коммуникаций — 3349, 3514 и 4091 (дизайн).

На физическом и химическом факультетах стоимость обучения составит 2994 рубля; биологическом — 3642; географии и геоинформатики — 2994 и 3349; экономическом — 4022; историческом — 2994 и 3349 (документоведение).

Стоимость обучения на заочной форме для большинства специальностей составит 1430 рублей, на правоведении — 1848 рублей.