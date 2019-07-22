Трудовые пенсии в Беларуси вырастут 1 августа

Трудовые пенсии повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принято президентом Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение в среднем на 6,6% за счет средств Фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с 405,05 рубля в июле до 431,8 рубля в августе.

Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем 446,1 рубля.

Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.