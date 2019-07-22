Трудовые пенсии в Беларуси вырастут 1 августа

/ Общество
Просмотров: 641

Трудовые пенсии повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принято президентом Беларуси, сообщает пресс-служба главы государства.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение в среднем на 6,6% за счет средств Фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с 405,05 рубля в июле до 431,8 рубля в августе.

Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем 446,1 рубля.

Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пенсии

Другие материалы на эту тему:

В Беларуси хотят поднять пенсии: что может этому помешать

В Беларуси хотят поднять пенсии: что может этому помешать

Лукашенко направил на выплату пенсий триллион рублей из бюджета

Лукашенко направил на выплату пенсий триллион рублей из бюджета

Марат Афанасьев. ТАЛАКА. Где взять деньги на пенсии

Марат Афанасьев. ТАЛАКА. Где взять деньги на пенсии

Дмитрий Маркушевский. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Дело о 5%

Дмитрий Маркушевский. КАК ОБУСТРОИТЬ БЕЛАРУСЬ. Дело о 5%