В Беларуси началась призывная кампания

22 июля президент Беларуси подписал указ № 274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве».

Как сообщает пресс-служба главы государства, в августе-ноябре планируется призвать на срочную службу и службу в резерве мужчин 18 лет и старше, которые не имеют отсрочки от призыва, а также утративших право на отсрочку.

В документе также говорится об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, которые выслужили установленные сроки.