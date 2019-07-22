Пятилетняя девочка попала под машину во дворе жилого дома в Мозыре

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Пятилетняя девочка была госпитализирована в городскую больницу Мозыря в результате попадания под машину.

Травмы ребенок получил вечером 21 июля во дворе жилого дома № 2 по бульвару Юности.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, девочка внезапно выбежала на проезжую часть и была сбита «Фольксвагеном Пассат» под управлением 52-летнего мужчины.

Схожий инцидент случился в Мозыре 17 июля во дворе на улице Нефтестроителей. Тогда пострадал семилетний мальчик.
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Тэги: ДТП пострадал ребенок Город: Мозырь

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