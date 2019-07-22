Сумку с патронами нашла собака, гулявшая с хозяином в лесу под Житковичами

Сумка с патронами найдена 21 июля в лесу под Житковичами. Авторами находки стали местный сотрудник Департамента охраны и его собака.

Милиционер группы задержания Житковичского отдела Департамента охраны прапорщик милиции Сергей Пешевич живет на окраине города и часто гуляет со своей собакой — немецкой овчаркой по кличке Блейд — в лесу неподалеку.

Сумку овчарка обнаружила под упавшим деревом метрах в семистах вглубь леса. Увидев внутри сумки патроны, Сергей пешевич тут же сообщил о находке своему командиру.