Сумку с патронами нашла собака, гулявшая с хозяином в лесу под Житковичами
Сумка с патронами найдена 21 июля в лесу под Житковичами. Авторами находки стали местный сотрудник Департамента охраны и его собака.
Милиционер группы задержания Житковичского отдела Департамента охраны прапорщик милиции Сергей Пешевич живет на окраине города и часто гуляет со своей собакой — немецкой овчаркой по кличке Блейд — в лесу неподалеку.
Сумку овчарка обнаружила под упавшим деревом метрах в семистах вглубь леса. Увидев внутри сумки патроны, Сергей пешевич тут же сообщил о находке своему командиру.
Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что в сумке находятся 1270 патронов калибра 5,6 мм советского производства. Патроны направлены на экспертизу,